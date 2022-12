Knapp 1300 Flüchtlinge sind derzeit in Ludwigshafen untergebracht, darunter um die 140 Menschen aus der Ukraine, vor allem Frauen, Kinder und Senioren. Anfang nächsten Jahres sind die Kapazitäten ausgereizt, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (64, SPD), weshalb rund 100 Zuwanderer in einer Halle in Mundenheim einquartiert werden müssen. „Das Land müsste sich überlegen, welchen Regionen es mehr Flüchtlinge zuweisen könnte, um Städte wie Ludwigshafen zu entlasten. Natürlich wollen wir hier möglichst allen dieser teils sehr stark traumatisierten Menschen helfen. Aber irgendwann ist einfach eine Grenze erreicht, an der wir das nicht mehr leisten können“, so Steeg. Ein Interview mit ihr finden Sie hier.