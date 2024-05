Nach der Saison ist vor den Aufstiegsspielen: Die FG 08 Mutterstadt ist in diesem Jahr gleich zweimal vertreten. Den Auftakt übernimmt die Reserve, die in die A-Klasse aufsteigen kann.

Im ersten Aufstiegsspiel zur Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt gastiert die FG 08 Mutterstadt II am Mittwoch, 19 Uhr, beim 1. FC 08 Haßloch II. Das Rückspiel findet am Sonntag, 14 Uhr, im Sportpark Mutterstadt statt. „Das wird eine ganz schwierige Aufgabe. In solchen Spielen mit einer besonderen Atmosphäre muss man der Nervenbelastung standhalten und Fehler möglichst vermeiden“, sagt Dominik Weber, der 30 Jahre alte Trainer der Mutterstadter. Ein Schlüssel zum Erfolg sei, das richtige Maß zwischen Anspannung und Lockerheit zu finden. Der akribische Coach, der die Haßlocher mehrfach beobachtet hat, spricht von „einem sehr ausgeglichen besetzten Gegner mit einer außergewöhnlichen Qualität für die B-Klasse, vor allem in der Offensive“.

Die FG hat sich in den zwei Jahren seit dem Amtsantritt Webers sichtbar weiterentwickelt. „Wir sind reifer geworden“, verdeutlicht Weber. Der ambitionierte und ehrgeizige Trainer, der seit April die B-Lizenz hat, berichtet, dass es zwar keinen Aufstiegsdruck seitens des Vereins gebe, sich aber Mannschaft und Coach in der Winterpause zum Ziel gesetzt hätten, Vizemeister zu werden. „Die B-Klasse West war mit nur zwölf Mannschaften total unattraktiv. Im Mai zum Beispiel haben wir eine Partie ausgetragen, waren aber an drei Wochenenden spielfrei“, schildert der Coach die unbefriedigende Situation.

Spielzeit für Nachwuchs

Die Spielweise seines Teams beschreibt er so: „Ziel ist es, dominant und aktiv zu sein. Abwartend zu agieren, das ist nicht unser Ding.“ Weber hat in dieser Runde acht Nachwuchskräfte aus der eigenen Jugend in den Kader integriert und sie gefördert. Viele von ihnen sind ein fester Bestandteil der Mannschaft geworden. Zu den Korsettstangen zählt in erster Linie der 35-jährige Torwart Mike Horder, der nach der Saison zum Torwarttrainer für die erste und zweite Garnitur aufsteigt. „Mike ist ein toller Keeper und großer Rückhalt“, lobt Weber. Weiterhin zählen die drei Kapitäne, Stürmer Daniel Leicht und die offensiven Mittelfeldspieler Marcel Malizia und Jan-Luca Jung, zu den wichtigsten Akteuren.

Dominik Weber wohnt mit Freundin Laura und seiner neunjährigen Tochter Kiara in Oggersheim. Ursprünglich stammt der Automobilkaufmann aus der Pfingstweide und hat lange für den ASV Edigheim gespielt. Dazu gab es Kurzgastspiele beim SV Weisenheim, dem SV Pfingstweide und dem TuS Dirmstein. Mit Dirmstein und Edigheim stieg der dynamische Linksfuß, der einen modernen Offensivverteidiger verkörperte und beim ASV eine tragende Säule der Mannschaft war, jeweils in die A-Klasse auf. Er weiß also, wie er diese Aufgabe anzugehen hat.