Einer Streife der Bundespolizei ist am Mittwoch gegen 13 Uhr am Hauptbahnhof Mannheim ein Mann mit einem gefälschten deutschen Reisepass ins Netz gegangen. Wie sich laut Bericht bei der Kontrolle herausstellte, stimmte das Lichtbild in dem Dokument nicht mit der Person überein. Auf der Dienststelle konnten die Beamten die Identität des Mannes klären. Wie sich zeigte, war der 38-Jährige wegen Betrugs in zwei Fällen zur Fahndung ausgeschrieben. Sowohl die Staatsanwaltschaft Berlin, als auch das Amtsgericht Köln hatten gegen den deutschen Staatsangehörigen Untersuchungshaftbefehle erlassen. Das Amtsgericht Mannheim ordnete daraufhin die Vollstreckung des Haftbefehls an. Der 38-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.