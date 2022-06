Noch etwa 300 Karten gibt’s für das Fanspiel des Fußball-Zweitliga-Aufsteigers 1. FC Kaiserslautern am Samstag, 16 Uhr, gegen eine Auswahl aus regionalen Amateuren auf dem Sportgelände von Phönix Schifferstadt. Das sagte Ralf Diemer, Vorsitzender der Fanregion Ludwigshafen, Worms, Bergstraße, auf Nachfrage.

Diemer organisiert seit Monaten diese Partie. Die Karten können bis Freitag bei Kfz-Scira in Schifferstadt, bei den VR Banken Schifferstadt und Waldsee sowie beim Kiosk Curry-Sau in Speyer gekauft werden. Diemer rechnet mit 2500 Zuschauern. Da es nur wenige Parkplätze gibt, sollten die Fans zeitig kommen und im Umfeld parken. Für die Amateur-Auswahl spielen unter anderem Kevin Schuster, Tobias Riemer, Marvin Folz (Phönix Schifferstadt), Alexander Hödl, Jason Müller (FSV Schifferstadt), Göran Garlipp, Gianluca Ferraro, Dennis Leising (BSC Oppau), Kevin Selzer (FG 08 Mutterstadt), Gianluca Mamone, Emil Gerth (ASV Fußgönheim) und Leon Lorenz (Südwest LU). Um 13 Uhr stehen sich die Angestellten der Geschäftsstellen vom FCK und Phönix Schifferstadt gegenüber. In diesem FCK-Team soll auch Ex-Profi Florian Dick spielen. Um 10.30 Uhr fällt am Samstag mit einem Turnier von U11-Teams der Startschuss.