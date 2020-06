Die Kid’s Labs der BASF starten am Samstag, 20. Juni, mit einem neuen Programm für Familien. An zehn Samstagen können Sechs- bis Zwölfjährige gemeinsam mit ihren Geschwistern und Eltern im Besucherzentrum in Ludwigshafen experimentieren, wie der Chemiekonzern mitteilt. Welche Strukturen verbergen sich im Sand? Mit welchem Trick lässt sich ein Monster im Salzsee fangen? Diesen und weiteren Fragen gehen die jungen Besucher in 90-minütigen Workshops nach. Sie beginnen um 9.30 Uhr, 12 Uhr und 14.30 Uhr. Alle Gäste werden gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Dieser kann beim Experimentieren laut BASF aber abgelegt werden. Pro Workshop können fünf Familien mit maximal vier Personen aus einem Haushalt teilnehmen. Anmeldungen sind ab sofort möglich, online unter www.basf.de/kidslab-familien.