Zwei Unbekannte haben in Ludwigshafen einen 88-Jährigen betrogen, indem sie sich im Januar als Vodafone-Mitarbeiter ausgaben. Laut Polizei überzeugten die Männer den Senior unter dem Vorwand, sein Vertrag laufe aus, dazu, einen neuen Vertrag abzuschließen. Am Dienstag bemerkte das Opfer eine Abbuchung seines eigentlichen Anbieters. Nachforschungen ergaben, dass die bestellte Hardware an eine unbekannte Adresse geliefert wurde. Nach Vermutungen der Polizei schlossen die Täter im Namen des Mannes einen Vertrag ab und gaben eine alternative Lieferadresse an. Die Polizei ermittelt.