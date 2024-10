Ein Mann und eine Frau haben sich in Oggersheim an einer Straßenbahnhaltestelle als Polizisten ausgegeben, um dort einen Senior zu kontrollieren und zu bestehlen. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Diebstahl am Freitagvormittag gegen 10 Uhr an der Haltestelle Hans-Warsch-Platz. Das Duo gelangte bei der „Kontrolle“ unter einem Vorwand an den Geldbeutel des 80-Jährigen. Erst später bemerkte der Senior, dass 200 Euro fehlten. Der falsche Polizist ist knapp 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und trug wie seine 1,65 Meter große Komplizin ein dunkelblaues Oberteil und eine dunkelblaue Stoffhose. Die Polizei sucht Zeugen, die das Duo beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2403.