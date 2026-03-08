Ein Fahrradfahrer hat am Samstagmittag in einem Kreisverkehr zwischen Limburgerhof und Mutterstadt einen Unfall mit vier Autos ausgelöst, bei dem ein Schaden von etwa 25.000 Euro entstand. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte ein Auto den Kreisverkehr in Richtung Schifferstadt verlassen, als ein von Mutterstadt kommender Fahrradfahrer die Fahrbahn querte, obwohl er hätte warten müssen. Die Autofahrerin musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zwei nachfolgende Autos kamen ebenfalls rechtzeitig zum Stehen. Ein weiteres Auto, das gerade in den Kreisverkehr eingefahren war, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf einen stehenden Wagen auf, wodurch zwei weitere Fahrzeuge zusammengeschoben wurden. Der Fahrradfahrer fuhr einfach weiter. Der Mann trug schwarze sportliche Kleidung, einen Helm und Sonnenbrille. Hinweise auf den Unfallflüchtigen an die Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0.