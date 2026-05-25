Am Samstagabend wurde der Polizei ein Einbruch in ein Kellerabteil in der Blücherstraße ( Hemshof) gemeldet. Das geschädigte Paar, eine 25-Jährige und ein 20-Jähriger aus Ludwigshafen, stellten den Aufbruch des Holzverschlags fest. Die Tat dürfte sich im Zeitraum von Freitag auf Samstag ereignet haben. Aus dem Keller wurden ein rotes Mountainbike sowie ein Kofferset im Gesamtwert von 700 Euro entwendet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.