Achtung Autofahrer: Seit Freitag laufen Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B9 zwischen der Anschlussstelle Maxdorf/ Oggersheim und der Anschlussstelle Frankenthal-Mitte in Fahrtrichtung Nord. Auch die sogenannten Fahrzeug-Rückhaltesysteme im Mittelstreifen würden erneuert, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer ankündigt.

Nach weiteren LBM-Angaben wird die B9 während der Arbeiten in Fahrtrichtung Nord für den Verkehr voll gesperrt. Dieser werde über die Autobahnen A650, A61 und A6 umgeleitet. In Fahrtrichtung Süd stehe auf der B9 nur ein Fahrstreifen zu Verfügung.

Die Baumaßnahme sei in zwei Abschnitte unterteilt und beginne mit dem ersten Bauabschnitt von der Anschlussstelle Maxdorf/Oggersheim bis zur Anschlussstelle Frankenthal-Süd/ Studernheim. In diesem Abschnitt sei die Abfahrt an der Anschlussstelle Maxdorf/Oggersheim und die Auffahrt an der Anschlussstelle Frankenthal-Süd/Studernheim in Fahrtrichtung Nord möglich. In diesem Bauabschnitt werde voraussichtlich bis Ende des Jahres gearbeitet. Über den genauen Baubeginn des nächsten Bauabschnitts werde rechtzeitig informiert.

Kosten: 5,8 Millionen Euro

Ab Montag, 14. Oktober, werde die Beschilderung für die Baumaßnahme an der B 9 und an der Umleitungsstrecke aufgestellt. Dies könne bereits zu Verkehrsbehinderungen führen. Die Gesamtmaßnahme erstrecke sich aller Voraussicht nach bis Mitte April 2025. Die Gesamtlänge der Baustrecke betrage zirka fünf Kilometer. Die Baukosten belaufen sich laut LBM auf rund 5,8 Millionen Euro.

Mehr Infos im Netz unter verkehr.rlp.de.