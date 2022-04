Auf dem Werksgelände der BASF auf der Friesenheimer Insel wird am Mittwoch, 13. April, vormittags eine Anlage nach einer Reparatur wieder angefahren. Dabei werden laut Unternehmen überschüssige Gase über eine Fackel verbrannt. Es kann bis Montag, 18. April, zu sichtbarem Feuerschein kommen. Alle aktuellen Fackeltätigkeiten am BASF-Standort in Ludwigshafen vermeldet die BASF im Netz unter basf.com/fackel.