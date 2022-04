Mit zwei Benefizveranstaltungen am Sonntag, 10. April, zugunsten geflüchteter Menschen aus der Ukraine möchten die BASF und die Stadt Ludwigshafen ihre Anteilnahme und Solidarität mit den Betroffenen zum Ausdruck bringen.

Während um 11 Uhr eine Matinee im BASF-Feierabendhaus stattfindet, öffnet das Kulturzentrum Das Haus um 16 Uhr die Türen zu einem Nachmittag mit Musik- und Textdarbietungen lokaler Kulturschaffender. „Der Krieg in der Ukraine ist eine furchtbare humanitäre Katastrophe. Deshalb wollen wir unterstützen und zusammen mit den Künstlern und unseren Gästen ein Zeichen der Verbundenheit setzen“, sagt BASF-Werkleiter Uwe Liebelt. „Wir wollen den Ukrainern in dieser schweren Lage helfen.“ „Die Stadt unternimmt große Anstrengungen, den Menschen aus der Ukraine, die auf so leidvolle Weise aus ihrem bisherigen Lebensumfeld gerissen wurden, eine sichere Zuflucht zu geben. Mit unserem Kulturnachmittag wollen wir auch einen Beitrag leisten, Not zu lindern“, ergänzt Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU).

Pianisten setzen ein Zeichen

Beim Konzert im Feierabendhaus treten der in Kiew geborene Alexej Gorlatch und der aus Moskau stammende Dmitry Ablogin auf. Die Pianisten wollen ein klares Zeichen für Völkerverständigung setzen. Gemeinsam spielen sie Werke von Frédéric Chopin. Bei der Veranstaltung im „Haus“ werden Beiträge aus der ganzen Kulturszene Ludwigshafens zu erleben sein, unter anderem des Jazz-Ensembles der Musikschule, des Prinzregententheaters und vielen Solokünstlern. Der Kunstverein verkauft nichtalkoholische Cocktails, der internationale Frauentreff selbstgebackene Kuchen. Der Erlös des Konzerts im Feierabendhaus wird vom Unternehmen verdoppelt und kommt über die BASF-Stiftung unter anderem der UNO-Flüchtlingshilfe zugute. Im „Haus“ wird statt eines Eintritts um eine Spende an die Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar gebeten. Alle Getränke- und Speiseerlöse werden ebenfalls gespendet. Beide Organisationen verwenden die finanzielle Unterstützung für die humanitäre Nothilfe für Menschen aus der Ukraine.

Überall gilt Maskenpflicht

Infos und Tickets zum Konzert im Feierabendhaus sind im Netz unter www.basf.de/kultur zu finden. Mehr zu der Veranstaltung im „Haus“ gibt’s unter www.dashaus-lu.de. Für beide Veranstaltungen gilt die 3G-Regel: Gäste benötigen einen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise einen tagesaktuellen offiziellen Schnelltest sowie ein amtliches Ausweisdokument. Darüber hinaus besteht eine durchgehende FFP2-Maskenpflicht.