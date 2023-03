Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Edeka-Parkplatz im Oggersheimer Hedwig-Laudien-Ring Max Rieger getroffen. Der 24-jährige Haßlocher stand in der Schlange am Corona-Impfbus, der dort Station machte.

Sie sind extra aus Haßloch zum Impfen hierher gekommen?

Ja. Ich habe gewartet, bis mein Semester rum ist. Dann habe ich gesagt: Jetzt muss ich mich unbedingt impfen lassen, bevor