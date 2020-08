Einen explosiven Stoff hat der Besitzer zweier Apotheken in Heidelberg beim Überprüfen des Lagers am Samstag gefunden und Polizei und Feuerwehr informiert. Laut Polizeimeldung war ein Behälter mit Pikrinsäure in Vergessenheit geraten. Wenn das Gemisch austrocknet, ist es so reaktionsfreudig, dass es bei kleinen Erschütterungen explodiert – beispielsweise wenn es auf den Boden fällt. Die nähere Umgebung in der Steubenstraße, Stadtteil Handschuhsheim, wurde abgesperrt, während Spezialisten des Landeskriminalamtes den Gefahrenstoff entsorgten. Bei einer Zweigstelle der Apotheke in der Schwetzinger Straße in Heidelberg-Kirchheim wurde ebenfalls angetrocknete Pikrinsäure gefunden und von den Spezialisten entsorgt.

Für Nachweise benutzt

Der Stoff wird in Apotheken – und manchmal auch Schulen – zum Identifizieren oder zum Nachweis anderer Substanzen wie Aromaten und Aminen verwendet. Die starke Säure ist in trockenem Zustand oder mit einem Wassergehalt von weniger als 30 Prozent jedoch hoch explosiv und unterliegt in diesem Zustand dem Sprengstoffgesetz. Immer wieder kommt es deswegen deutschlandweit zu Alarmmeldungen und Großeinsätzen von Polizei und Feuerwehr rund um Apotheken.