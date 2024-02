Nachlassregelung, Erbengemeinschaften und Pflichtteile – darüber informiert die Sparkasse Vorderpfalz in der kostenfreien Vortragsreihe „Erben und Vererben“. Die Veranstaltung am Dienstag, 12. März, richtet sich an Erblasser, Erben und jene, die ihre Nachfolge sorgfältig planen möchten. Sie findet um 18.30 Uhr, im Gemeinschaftssaal in Ruchheim, Schlossstraße 1a, statt. Fachanwältin Nina Lenz-Brendel gibt Einblicke in die komplexen Aspekte des Erbrechts. Zusätzlich werden die Generationenmanager der Sparkasse vor Ort sein, um Interessierten weiterzuhelfen. Eine Anmeldung unter Telefon 0621/5992-1261 ist erforderlich.