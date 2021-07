Ein Exhibitionist hat laut Polizei am späten Mittwoch eine 13-Jährige belästigt. Gegen 21.15 Uhr fuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg von Mutterstadt nach Ruchheim. Auf Höhe des Ortseingangsschilds bemerkte sie den Unbekannten, der seine Hose auf Kniehöhe hatte und mit seiner Hand an seinem Glied manipulierte. Währenddessen ging er einige Schritte auf sie zu, so dass zwischen den Beiden nur noch etwa ein Meter Abstand war. Deshalb beschleunigte die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad. Sie fuhr zunächst ins Ortsinnere von Ruchheim, verständigte ihre Mutter und dann die Polizei.

Kripo bittet um Hinweise

Der Unbekannte ist etwa Mitte 20 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Er hatte schwarze kurze Haare und einen leichten Vollbart. Er trug ein blaues T-Shirt und eine dunkle lange Jeans. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umkreis war erfolglos. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo unter Telefon 0621/963-2773 zu melden.