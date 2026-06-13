Seit 75 Jahren besteht die Ludwigshafener Ortsgruppe der Europa-Union. Eine Feier bleibt vorerst aus, die Besuche an Schulen gehen weiter.

Mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die später als Montanunion der Länder Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Belgien und Niederlande in die Geschichte einging, schlug am 18. April 1951 vor nunmehr 75 Jahren die Geburtsstunde der Europa-Union.

Zwei Monate später, am 20. Juni 1951, avancierte die Ortsgruppe Ludwigshafen der Europa-Union auf lokaler Ebene zum „Geburtshelfer“: Sie wurde von politischen Freunden Europas gegründet. Wer vor 75 Jahren auf lokaler Ebene in Oppau, Oggersheim, Mundenheim oder Rheingönheim zu den ersten „organisierten Europäern“ gehörte, weiß heute niemand mehr. Auch nicht der Vorsitzende der Ortsgruppe, der SPD-Stadtrat Holger Scharff, obwohl er schon seit 1982 als Mitglied dabei ist und 1986 zum Vorsitzenden gewählt wurde. Und das ist der 69-jährige Mundenheimer nach nunmehr exakt 40 Jahren immer noch.

Kleine Einheit

75 Jahre Ortsgruppe Ludwigshafen der bundesweit etwa 17.000 Mitglieder in mehr als 300 Kreis- und Ortsverbänden zählenden Europa-Union – das müsste doch Anlass für eine pfalztypisch zünftige Geburtstagsfete sein. Ist es aber nicht. „Wir werden das Jubiläum zur Kenntnis nehmen – mehr nicht“, gibt sich Kommunalpolitiker Scharff bescheiden. Der Grund dafür ist ziemlich einfach: Die Ludwigshafener Ortsgruppe der Europa-Union darbt seit vielen Jahren als kleine Einheit mit etwa 35 Mitgliedern dahin.

Das Problem: „Wir haben einfach keine Neuzugänge“, räumt der Kreisvorsitzende Scharff ein. Dabei ist die Europa-Union die größte demokratisch organisierte und lokal verwurzelte Gemeinschaft in Deutschland. In Rheinland-Pfalz gibt es immerhin 22 Kreisverbände – davon acht in der Pfalz: Ludwigshafen, Speyer, Germersheim, Südpfalz, Pirmasens-Südwestpfalz, Kaiserslautern, Zweibrücken und Donnersberg.

Der Landesverband zwischen Mosel, Nahe und Weinstraße ist organisatorisch in „Pfälzer Hand“. Vorsitzender ist Norbert Herhammer (Otterberg), sein Vertreter Jörg Saarbach (Landau), und als Schatzmeister fungiert seit 30 Jahren Holger Scharff. Viel Geld zu verwalten hat der Ludwigshafener allerdings nicht: Die rund 1200 Mitglieder im Landesverband zahlen monatlich einen Beitrag von nur fünf Euro – das sind alles in allem etwas mehr als 70.000 Euro im Jahr. Und davon müssen rund zwei Drittel an die Bundesorganisation abgegeben werden.

„Wir machen begreiflicherweise keine Schulden – vieles wird ehrenamtlich von unseren Mandatsträgern abgewickelt“, erläutert Scharff. Als ein Beispiel nennt er Visitationen in Schulen – eine der selbstgewählten Hauptaufgaben der Europa-Union: „Wir wollen schon die Schüler für Europa und alles drum herum begeistern.“ Mit Blick auf die wohl auch andernorts stagnierenden Mitgliederzahlen könnte man annehmen, dass Europa für die meisten der rund 450 Millionen Bewohner zum „Selbstläufer“ geworden ist.

Bundeskongress im Oktober

Das war nicht immer so – und deshalb waren die Verantwortlichen der Union dankbar, wenn sie prominente Mitstreiter gewinnen konnten. Als Bundesvorsitzende zum Beispiel den Publizisten Eugen Kogon (bis 1954), den ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel (1980–1989), den CDU-Bundes- und Europapolitiker Egon Klepsch (1989–1997) oder den ehemaligen Bundesminister Peter Altmaier (2006–2011). Zurzeit steht seit 2025 die Pforzheimer Europaabgeordnete Andrea Wechsler an der Spitze der deutschen Europa-Union.

Sie wird möglicherweise noch in diesem Jahr den Rheinland-Pfälzern einen Besuch abstatten. „Einen festen Termin gibt es aber noch nicht“, sagt Scharff, der dann im Laufe des Jahres gerne eine kleine Feier zum 75-jährigen Bestehen der Ortsgruppe anhängen würde. Vielleicht lässt sich beim 69. Bundeskongress am 24. und 25. Oktober in Königswinter Prominenz für einen Pfalzbesuch gewinnen.