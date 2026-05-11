Dass ausgerechnet am Europatag in Budapest wieder die Europaflagge gehisst wurde und der neue ungarische Ministerpräsident Peter Magyar einen Systemwechsel verspricht, sorgt auch in der Südpfalz für Erleichterung. Im Haus am Westbahnhof in Landau feierte die Europa-Union Südpfalz am Samstag ihren 75. Geburtstag.

Dort musste niemand von den Errungenschaften der Europäischen Union überzeugt werden. Vorsitzender Jörg Saalbach verwies darauf, dass Europa in der Grenzregion gelebte Freundschaft sei. Es gilt vielmehr, die Jugend zu stärken, den europäischen Gedanken weiterzutragen. Das brachte Michael Garthe, ehemaliger Chefredakteur der RHEINPFALZ, in einem flammenden Appell an die Jugend zum Ausdruck.

An die Jugend: Seid wissbegierig und lasst Euch Demokratie nicht zerreden

Er betonte: „Lebt Euch! Lebt so, wie Ihr seid. Sucht nicht nach Idolen. Es könnten die falschen sein. Jeder von Euch ist einzigartig. Macht nicht jede Gleichmacherei mit. Spiegelt Euch in anderen Menschen, ihren Gesten, ihrer Mimik, ihrem Tonfall. Das geht im Internet gar nicht, sondern nur in der Begegnung, im Gespräch – auch über Grenzen hinweg. (...) Glaubt nicht alles. Fragt, hinterfragt, seid kritisch. Lernt, seid wissbegierig. Ihr seid es, die unsere Gesellschaft aus dem ,postfaktischen’ Zeitalter wieder hinausführen müsst. (...) Habt Wertvorstellungen, lebt Werte. (...) Lasst Euch die Demokratie nicht zerreden. Sie ist die beste aller bekannten Staatsformen. Lasst Euch die Einigung Europas nicht zerreden. Sie ist die größte Friedensbewegung in der Geschichte der Menschheit. (...) Mischt Euch ein. Engagiert Euch: in Bewegungen, in Vereinen, in Verbänden, in Parteien, in der Europa-Union. Ihr werdet gebraucht!“

Jean Asselborn forderte, die EU müsse an der Ukraine und an den Sanktionen gegen Russland festhalten. Foto: Sabine Schilling

Neben Garthe war Jean Asselborn der zweite prägende Redner des Abends. Der ehemalige Außenminister Luxemburgs ist berühmt-berüchtigt für seine klaren Worte. Der 77-jährige überzeugte Europäer sparte auch in Landau nicht mit Kritik. Vor allem US-Präsidenten Donald Trump nahm er aufs Korn, was beim Publikum gut ankam. Dessen Präsidentschaft sei eine Zäsur für Europa. Die Demokratie unterscheide uns von den Raubtieren, den Russen, den Chinesen und den US-Amerikanern unter Trump. Asselborn geißelte deren Neoimperalismus.

Deutschland und Frankreich das Tandem, das Europa braucht

Politiker wie Bürger dürften nicht in Ratlosigkeit oder Fatalismus verfallen, sie müssten den Mut behalten. Deutschland und Frankreich sind laut Asselborn das Tandem, das Europa braucht. Auch die Britten zählen dazu.

Die politischen Entwicklungen in Frankreich machen dem ehemaligen Politiker große Sorgen, Deutschland werde die Herausforderungen meistern, meint er. Ein geeintes Europa stehe auf drei Säulen: Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Medien.

Darauf hatte auch Garthe verwiesen. Zwar zitierte er Jean Monnet, einen der Gründerväter der Europäischen Einigung, mit der Bemerkung „Europa wird in Krisen entstehen“, zeigte sich aber skeptisch, ob die EU für die kommenden Krisen gerüstet ist. Das Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat müsse weg. Die EU müsse in der Energieversorgung und der Verteidigung autonom werden. Und statt eines komplizierten Ausschlusses von Staaten plädierte Garthe für die Aussetzung einer Mitgliedschaft.

„Kompromiss in die Köpfe einpflanzen“

Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler hatte zu Beginn des Abends die Aussage Saalbachs unterstrichen, Europa sein kein fernes politisches Konstrukt. „Europa beginnt hier in Landau“, sagte Geißler und erinnerte an die 200-jährige französische Geschichte der Stadt. Die europäische Idee werde gelebt und in vielen gegenseitigen Besuchen ausgedrückt. Die Großen machten ihr eigenes Spiel in Berlin und Paris. An Eitelkeiten und Konkurrenzgedanken scheitere das gemeinsame Flugzeugprojekt FCAS (Future Combat Air System), ein milliardenschweres Rüstungsvorhaben, das ab 2040 den Eurofighter und die Rafale ersetzen soll. Den Mitgliedern der deutschen Bundesregierung möchte Geißler den demokratischen Kompromiss wieder in die Köpfe einpflanzen.