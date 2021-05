„In diesem Jahr feiern wir am 9. Mai nicht nur den Europatag, sondern auch den Start der Konferenz über die Zukunft Europas“, sagt Holger Scharff als Vorsitzender der Europa-Union Ludwigshafen. „Auch wir in Ludwigshafen können mitmachen.“ Das Onlineportal https://futureu.europa.eu stehe allen Bürgern für Ideen zu unterschiedlichen europäischen Politikbereichen offen. Diese sollen in die Arbeiten der Konferenz einfließen. „Diese Konferenzsehen wir als Aufforderung, uns zu überlegen, in welchem Europa wir leben möchten“, betont Scharff. „Diese Debatte möchten wir auch hier vor Ort mit den Menschen in Ludwigshafen führen. Auf diese Weise wollen wir gemeinsam am nächsten Schritt der europäischen Einigung mitarbeiten“, sagt der Kreisvorsitzende und fordert: „Die Einstimmigkeitsregeln im Rat der EU müssen weg, damit Europa endlich handlungsfähiger wird.“