Die Eulen Ludwigshafen übernehmen eine Patenschaft für die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vorderpfalz. „Sie soll ausschließlich auf emotionaler Ebene stattfinden“, betont Martin May, der das Generationenmanagement des Bankhauses leitet. Die Stiftergemeinschaft gibt es seit elf Jahren. Bisher gibt es 57 Kundenstiftungen, die unter dem Dach der Sparkasse treuhänderisch verwaltet werden, so May. Begünstigt wurden und werden laut May 51 gemeinnützige Organisationen und individuelle Projekte.

Grundstock von 5,5 Millionen Euro

Das Grundstockvermögen beziffert die Sparkasse auf 5,5 Millionen Euro, Stiftungsgründungen sind ab einer Einlage von 10.000 Euro möglich. Die Ausschüttung der Stiftergemeinschaft an karitative Einrichtungen sei stetig gewachsen: Waren es 2017 noch 76.104 Euro, so werde für das vergangene Jahr ein weit höherer Betrag erwartet.

Lisa Heßler, der Geschäftsführerin der Eulen-Zweitliga-Handballer, ist soziales Engagement ihres Vereins wichtig. Die Eulen definierten sich nicht nur durch Spiele und Ergebnisse. „Mit der Patenschaft weiten wir das für uns so wichtige gesellschaftliche Engagement weiter aus. Wir suchen diese Nähe zu unserer Heimat“, betont sie.