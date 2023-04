Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es bleibt dabei: Bis auf wenige Ausnahmen geht die Resonanz bei den sogenannten Montagsspaziergängen in der Vorder- und Südpfalz weiter zurück. Laut dem zuständigen Polizeipräsidium Rheinpfalz fand am Montagabend erstmals seit Mitte Dezember in der Ludwigshafener Innenstadt kein Protest gegen die staatlichen Corona-Auflagen statt.

Bislang waren am Berliner Platz seither 30 bis 90 Demonstranten unterwegs. Auch im mittleren Rhein-Pfalz-Kreis ebbt die Resonanz merklich ab. Trafen sich in der Hochphase bis zu 160 Kritiker