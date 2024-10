„Werst Modell Bahn und Bau“ in Oggersheim lädt Modellbahnfreunde und Familien zu den diesjährigen Modellbahntagen ein. Sie finden am Freitag, 25. Oktober, und Samstag, 26. Oktober, in der Schillerstraße 3 statt. Damit knüpfen die neuen Besitzer des über 100 Jahre alten Betriebs an eine Tradition an.

Nach der Übernahme von Spielwaren Werst durch Sven Heine und Markus Andrae führt das Unternehmen nun die Tradition der Modellbahntage erstmals weiter. In diesem Jahr feiert die Firma außerdem ihr 106-jähriges Jubiläum. Was als Friseursalon begann, wandelte sich mit der Zeit zu einem Spielwarenladen. Bernhard Werst hatte das Geschäft in dritter Generation geführt, zog sich Anfang des Jahres aber zurück und überließ Heine und Andrae den bei Modellbaufreunden bekannten Laden.

Am Freitag, 25. Oktober, geht es mit den Modellbahntagen los. Von 10 bis 18 Uhr soll es laut den Veranstaltern die Möglichkeit geben, sich mit Vertretern der größten Modellbahnhersteller auszutauschen. Zudem sollen verschiedene Modellbahnanlagen präsentiert werden. Ein Zelt auf dem Parkplatz biete dabei zusätzliche Ausstellungen. Am Samstag ab 16 Uhr findet außerdem die „Lange Nacht der Modellbahn“ bis 22 Uhr statt. Für das leibliche Wohl ist laut Veranstaltern gesorgt.