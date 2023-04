Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Haßloch traf sich Deutschlands Hammerwurfelite zum kurzfristig angesetzten Olympia-Norm-Wettkampf. Die Mutterstadterin Samantha Borutta gehörte dazu. Für die 20 Jahre alte Sportsoldatin aber hatte das Kräftemessen einen anderen Hintergrund. In Haßloch stand Borutta wieder unter besonderer Beobachtung – wie auch beim Training in Mutterstadt.

Seit Januar startet Samantha Borutta für Bayer Leverkusen. Dort ist Bundestrainer Helge Zöllkau auch Vereinscoach. Deshalb schaut er bei der Pfälzerin wohl auch etwas genauer