[Aktualisiert 16.05] Die elf Schüler der Ernst-Reuter-Realschule plus in der Gartenstadt, die am Montagmittag wegen Atemwegsreizungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden sind, konnten mittlerweile alle wieder entlassen werden. Das teilte Schulleiterin Angela Funk am Dienstag auf Anfrage mit. „Einigen Kindern geht es trotzdem noch nicht besonders gut“, sagte sie gegenüber der RHEINPFALZ. Zu den genauen Ursachen des Vorfalls, bei dem sich mutmaßlich aufgrund einer defekten Klimaanlage „ein undefinierbarer stechender Geruch“ im Schulgebäude ausbreitete, kann die Stadt auch einen Tag danach keine genauen Angaben machen. Es sei nicht nachzuweisen, welcher Stoff die Gesundheitsbeeinträchtigungen bei den betroffenen Kindern ausgelöst hat, teilte die Verwaltung hierzu am Dienstag mit. Rein vorsorglich habe man jedoch eine Fachfirma mit weiteren Luftproben beauftragt. Bis deren Analyse in einigen Tagen vorliege, werde es an der Ernst-Reuter-Realschule weiterhin Fern- statt Präsenzunterricht geben.