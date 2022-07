Am 9. Juli findet wieder der Erlebnis-Samstag im BASF-Besucherzentrum (Carl-Bosch-Straße 38) statt. Wie das Unternehmen mitteilt, können Interessierte zwischen 9 und 16 Uhr auf Entdeckungstour in der Ausstellung gehen. Auch Werksrundfahrten und Touren durch den BASF-Weinkeller werden angeboten. Zwischen 10 und 14 Uhr stellt die BASF zudem Informationen zu den Ausbildungs- und dualen Studienchancen vor. Interessierte können sich den Verantwortlichen zufolge dabei direkt vor Ort bewerben. Für die ganz jungen Besucher werde es am Erlebnis-Samstag ein spannendes Programm zu Vitaminen und chemischen Prozessen in Lebensmitteln geben. Wie die BASF mitteilt, ist die Teilnahme an Werksrundfahrten & Kids’ Lab Workshops nur nach vorheriger Anmeldung möglich.