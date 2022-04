Zum ersten Mal in diesem Jahr lädt die BASF am 9. April zum Erlebnis-Samstag in ihr Besucherzentrum ein. Zwischen 9 und 15.30 Uhr werden einstündige Rundfahrten durchs Ludwigshafener Werk angeboten, eine Anmeldung dafür ist notwendig. Ebenso für das Kinderprogramm im „Kids’ Lab“. Unter dem Motto „Clever Foodies“ können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in Begleitung experimentieren und etwas über die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Getränken lernen. Zudem gehört eine familiengerechte Werkrundfahrt zum Programm. Im Besucherzentrum gilt laut BASF weiterhin die 3G-Regel. Zudem muss während der Rundfahrten und im Besucherzentrum eine FFP2-Maske getragen werden. Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind auch OP-Masken zulässig. Die Ausstellungsfläche im Besucherzentrum bleibt geschlossen. Anmeldung zum Erlebnis-Samstag im Netz unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag.