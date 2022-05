Am 14. Mai lädt die BASF zum Erlebnis-Samstag ein und bietet Werksrundfahrten an. Wie das Unternehmen mitteilt, können kleine Forscher zwischen sechs und zwölf Jahren an diesem Tag auch zu „Clever Foodies“ werden. Beantwortet werden dabei Fragen wie: „Steht die Gurke oder der Apfel auf Platz eins der Vitamin-C-Skala? Und warum sind Obst und Gemüse bunt und gesund? Neben dem Aufenthalt im Labor ist laut BASF eine familiengerechte Werksrundfahrt ebenfalls Teil des zweistündigen Angebots. Für die Teilnahme ist eine Voranmeldung unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag notwendig. Laut Veranstalter gilt für eine Teilnahme die 3G-Regel.