Der Vorstand des Stadtelternausschusses (Stea) kritisiert die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi in Ludwigshafener Kitas. Die Tarifauseinandersetzung werde auf dem Rücken von Kindern und ihren Eltern ausgetragen, die in „Geiselhaft“ genommen würden. Sicherlich seien eine Aufwertung des Erzieherinnenberufs und bessere Arbeitsbedingungen nötig. Aber es sei nicht nachvollziehbar, dass regelmäßig jede Tarifrunde von Verdi durch Warnstreiks begleitet werde. Nach den ersten Streiks am 8. März und am 28. April seien nun am 2., 4. und 11./12. Mai weitere Arbeitsniederlegungen geplant.

Die Elternvertretung findet das inakzeptabel und fordert, dass die Tarifparteien unter Anleitung eines Vermittlers eine Lösung finden. Weitere Streiktage dürfe es auf keinen Fall mehr geben. Der Stea-Vorstand appelliert an die Erzieherinnen in Ludwigshafen, sich mit den Kindern und Eltern solidarisch zu erklären und sich freiwillig zur Notbetreuung an den angekündigten Streiktagen beim Elternausschuss (info@stea-lu.de) zu melden.