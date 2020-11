(aktualisiert: 16.57 Uhr) Bei elf weiteren Mitarbeitern der BASF ist eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Das hat ein Sprecher des Chemiekonzerns am Montagnachmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Seinen Angaben zufolge „geht es allen Infizierten in häuslicher Quarantäne gut“. Die Arbeiten auf der betroffenen Baustelle könnten „unter Einhaltung der etablierten Hygienemaßnahmen fortgesetzt werden“. Vergangene Woche waren sechs Mitarbeiter, die im Auftrag der BASF auf einer Baustelle im Werk tätig sind, positiv auf Corona getestet worden. Daher sind am Donnerstag 600 Aniliner getestet worden, um Infektionsketten zu verhindern. Unterdessen ist im städtischen Alten- und Pflegeheim in der Gartenstadt am Wochenende eine weitere Bewohnerin, die an Covid-19 erkrankt war, verstorben. Es ist der zweite Todesfall in dem Haus: Vergangene Woche war bereits eine Frau (Jahrgang 1934) gestorben. Laut Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther sind aber keine neuen Infektionen aufgetreten. 17 Senioren und sieben Mitarbeiter waren positiv getestet worden. Günther informierte weiter, dass am Montagnachmittag alle Bewohner und Mitarbeiter erneut auf Corona getestet wurden. Die Ergebnisse erwartet er am Dienstag.