Spazierengehen ist in Corona-Zeiten angesagter denn je. Eine gute Möglichkeit, um sich mit Familie oder Freunden an der frischen Luft zu treffen. Wir haben uns auf die Socken gemacht und geben Tipps für schöne Routen in Ludwigshafen. Heute starten wird in Edigheim.

So viel Einsamkeit hätte ich bei meinem Spaziergang zwischen Edigheim und Frankenthal nicht erwartet. Zwei Joggerinnen, ein paar Radfahrer, eine Handvoll Spaziergänger – mehr Menschen