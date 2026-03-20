Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, in Ludwigshafen die Heckscheibe eines geparkten VW-Transporters eingeschlagen. Die Polizei teilte mit, dass sich der Wagen in der Madenburgstraße (Mundenheim) nahe der Trifelsstraße befand. Die Täter versuchten, Gegenstände aus dem Fahrzeug zu stehlen, nahmen nach aktuellem Stand jedoch nichts mit. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.