Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Mutterstadt Elektrogeräte aus einem Geschäft gestohlen. Laut Polizei brachen die Täter zwischen 3 und 4 Uhr gewaltsam in die Geschäftsräume in der Blockfeldstraße ein. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit einem Auto. Wer in der Nacht verdächtige Personen in der Umgebung bemerkt hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 zu wenden.