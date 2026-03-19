Unbekannte haben am Mittwochmittag in Ludwigshafen Schmuck aus einer Wohnung gestohlen. Laut Polizei brachen die Täter zwischen 12 und 13 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße (Süd) nahe der Rottstraße ein. Wenige Stunden später, zwischen 17 und 17.15 Uhr, wurde Schmuck aus einer Wohnung in der Rohrlachstraße (West) gestohlen, gelegen zwischen der Schanzstraße und der Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.