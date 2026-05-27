Unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Mehrfamilienhaus in der Georg-Büchner-Straße in Ludwigshafen eingebrochen. Das teilte die Polizei mit.

Zwischen 10.10 Uhr und 13.50 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude nahe der Georg-Herwegh-Straße (Süd) und brachen zwei Wohnungen auf.

Nach Angaben der Polizei wurde unter anderem Schmuck gestohlen.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.