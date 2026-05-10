Unbekannte sind am frühen Samstagabend in Mutterstadt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Einbruch ereignete sich gegen 18.33 Uhr in einem Haus am Pfalzring, teilte die Polizei mit. Die Täter flüchteten allerdings noch vor Abschluss ihrer Diebestour, weil die Bewohnerin beim Nachhausekommen Licht im Haus bemerkte und einen Ruf hörte, der sie selbst auf die Einbrecher brachte. Polizisten durchsuchten das Gebäude, fanden aber niemanden. Die Täter hatten ein Schlafzimmerfenster aufgehebelt und mehrere Schränke durchsucht, dabei haben sie Goldschmuck gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich des Pfalzrings Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.