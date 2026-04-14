Unbekannte haben laut der Polizei in Ludwigshafen zwei Fahrzeuge aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet.

Zwischen Sonntag, 12. April, 21 Uhr, und Montag, 13. April, 11 Uhr, drangen Täter in einen unverschlossenen Wagen in der Wittelsbachstraße (Süd) ein. Sie entwendeten ein Kartenetui mit Bankkarten und persönlichen Dokumenten sowie Bargeld. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 2100 Euro.

In der Schulstraße (Mitte) wurde in der Zeit von Sonntag, 12. April, 0 Uhr, bis Montag, 13. April, 5.30 Uhr, ein Taxi aufgebrochen. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen ein Datenterminal. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.