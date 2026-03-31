Mehrere Wohnungseinbrüche verzeichnete die Polizei am Montag im Stadtgebiet. Es wird nach Zeugen gesucht.

Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Silcherstraße (Ecke Arnulfstraße, Süd) gegen 15.30 Uhr ein Geräusch aus dem Flur ihrer Wohnung. Als sie aus dem Wohnzimmer in den Flurbereich blickte, stellte sie fest, dass die Wohnungseingangstür geöffnet wurde und zwei Frauen im Hausflur standen. Als die Frauen die Bewohnerin sahen, ergriffen sie die Flucht. Die Bewohnerin konnte die Personen nur flüchtig wahrnehmen. Nach ihren Angaben waren beide Täterinnen etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und hatten dunkle, schulterlange Haare. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde nichts entwendet.

Zwischen 6.40 und 16.25 Uhr drangen auf ungeklärte Weise unbekannte Täter über die Hauseingangstür in ein Mehrparteienhaus in der Pfalzgrafenstraße (nahe der Mundenheimer Straße, Süd) ein. Anschließend wurde die Wohnungseingangstür einer Wohnung aufgebrochen und Bargeld entwendet. Ebenfalls unbekannte Täter brachen zwischen 18 und 20.10 Uhr in eine Wohnung in der Bahnhofstraße (nahe der Maxstraße/Mitte) ein und entwendeten unter anderem Kleidung und ein Glätteisen.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich im jeweiligen Umfeld gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.