(aktualisiert 18.20 Uhr) Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Nachmittag in der Mannheimer Innenstadt im Einsatz gewesen: Gegen 14 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, weil aus einem Gebäude im Quadrat U1 eine starke Rauchentwicklung wahrzunehmen war. Laut Polizei wurde die Breite Straße für den Straßenbahnverkehr bis 17.20 Uhr gesperrt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, war ein Mode- und Schuhgeschäft von dem Brand betroffen. Dort sei das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen. Über den Hof hätten die Flammen auf ein weiteres Wohn- und Geschäftshaus übergegriffen.

Feuer schnell im Griff

Der Brand sei früh unter Kontrolle gewesen. „Die Löscharbeiten dauerten noch einige Stunden an, weil Kartons aus einem Lager geräumt werden mussten, um die Glutnester zu löschen“, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Laut Polizei ist eine Person durch das Rauchgas leicht verletzt worden. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Auch die Schadenshöhe ist noch unbekannt. In der Abschlussmeldung der Feuerwehr gegen 17 Uhr hieß es: „Nachlöscharbeiten sind abgeschlossen, die Breite Straße wird nach Abschluss der Aufräumarbeiten wieder freigegeben.“