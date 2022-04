Ein kleiner Schritt für einen Automobilbauer, aber ein großer Schritt für einen ehrenamtlich geführten Verein – was auf dem Bild aussieht wie ein normales Transportfahrzeug aus dem Hause eines schwäbischen Automobilbauers, ist für die Ludwigshafener Tafel ein wichtiger Teil der Lieferkette. Mit dem Kühlfahrzeug werden die Lebensmittelspender in Ludwigshafen und der Vorderpfalz abgefahren.

Am beeindruckendsten sind nicht die gefahrenen Kilometer – rund 170.000 – die das Vorgängerfahrzeug des Mercedes-Benz Sprinter zurückgelegt hat. Wichtiger war immer der Inhalt, den die vier Kühlfahrzeuge Tag für Tag und Woche für Woche transportieren. Vehra-Vorstand Juergen Hundemer hatte sie zusammengetragen. „19.000 Kisten mit Backwaren, 61.000 Kisten Obst und Gemüse, 8000 Kisten Molkereiprodukte und 17.000 Eier“ werden Jahr für Jahr bei über 40 Lebensmittelspendern abgeholt und zur Ludwigshafener Tafel in der Bayreuther Straße gebracht, wo sie von über 100 Ehrenamtlichen verkaufsfertig aufbereitet werden.

Ohne Lieferfahrzeuge sei das nicht zu leisten, sagte Hundemer. Knapp 60.000 Kilometer legen die vier Kühltransporter dabei insgesamt im Jahr zurück. Und das nicht immer schonend. „Wir haben nicht nur rund 1300 Euro Spritkosten im Monat, sondern geben im Jahr auch 25.000 Euro für Fahrzeugreparaturen aus“, rechnete Hundemer vor.

Flotte wird erneuert

Für die kommenden vier Jahre steht die Ehrenamtsbörse Vehra als Trägerverein der Tafel vor einer weiteren großen Herausforderung. Dann sollen die vier Fahrzeuge nach und nach durch neue Transporter ersetzt werden. „Wir rechnen dabei mit einem Finanzierungsbedarf von rund 250.000 Euro“, sagte der Vorsitzende. Immerhin der erste Schritt ist mit dem neuen Fahrzeug nun gemacht, das am Dienstag in Dienst gestellt wurde. Ein Tag der Freude für den Vorsitzenden und all seine Mitstreiter. Und das gleich doppelt, denn es handelt sich um einen funkelnagelneuen 150 PS starken Sprinter mit Kühlfahrzeugaufbau und einem Fassungsvermögen von rund 8,8 Kubikmetern, der auf dem Hof in der Bayreuther Straße steht. Der Fahrzeugbauer ist den Ludwigshafener Ehrenamtlichen auch finanziell noch deutlich entgegengekommen. „Normalerweise beträgt der Neupreis rund 85.000 Euro. Wir konnten uns auf rund 50.000 Euro einigen“, verriet Hundemer.

Zusammengekommen ist die Summe durch zahlreiche Spender und Unterstützer, etwa die drei Ludwigshafener Lions Clubs, TWL, Sparkasse Vorderpfalz und VR Bank Rhein-Neckar, Rala Ludwigshafen, Meter-Stiftung und nicht zuletzt die Aktion 72. Die Unterstützung komme an, versicherte Hundemer. Knapp 2000 Menschen werden regelmäßig von der Ludwigshafener Tafel versorgt. Mit den Flüchtlingen aus der Ukraine sei diese Anzahl noch einmal gestiegen. All diese Geschichten erzählt das Bild eines eigentlich unscheinbaren Transportfahrzeuges in der Bayreuther Straße.