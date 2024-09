Am 12. Januar 2025 ist im Mannheimer Rosengarten das Musical „Das Phantom der Oper“ zu sehen. Die Ankündigung wirbt mit dem Slogan „Die Originalproduktion von Sasson/Sautter in hochkarätiger Starbesetzung“. Doch was zeichnet eigentlich ein „Original“ im Musicalbereich aus? Ist es die erste Produktion eines Stücks? Ist es eine von den Autoren persönlich autorisierte Fassung? Ist es eine Produktion mit den ursprünglichen Darstellern? Oder gar alles zusammen?

Die Formulierung in der Ankündigung für die Veranstaltung im Rosengarten ist dabei auch durchaus korrekt. Es handelt sich um die Originalproduktion einer Dramatisierung