Merkwürdige Schilder über Ludwigshafen sind in Mannheim aufgetaucht. Eine späte Rache für die Umsiedlung der BASF? Kennt Mannheim den Namen der Nachbarstadt nicht mehr? Versuchen Ludwigshafener, der Überschuldung durch Umbenennung zu entkommen? Eine Spurensuche.

„Willkommen in Ludwigshwfen“ – einige Verkehrsschilder auf Mannheimer Seite verweisen genau auf diese, in Deutschland bislang unbekannte Stadt, die sich durch ihren Mangel an