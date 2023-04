Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein großer Stolz war seine Tochter Silke, die im Tennis Karriere machte, deutsche Spitzenklasse war, es in die Weltrangliste schaffte und sogar mit Steffi Graf den Fed-Cup gewann. Tennis war sein Hobby, so lange das die Gesundheit zuließ: Reinhard Meier, als Bundesliga-Profi des 1. FC Kaiserslautern bekannt geworden, ist am Donnerstag im Alter von 74 Jahren gestorben.

Geboren in Wiesbaden, erlernte Meier in jungen Jahren den Beruf des Werkzeugmachers. Bei Germania Wiesbaden begann er mit dem Fußball, mit 22 kam er zum Südwest-Regionalligisten SV Alsenborn,