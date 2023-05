Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Gestern haben wir in der Schlange vor der Hauptpost am Rathausplatz Werner Nietzke getroffen. Der 55-Jährige lebt und arbeitet seit 30 Jahren in Ludwigshafen, stammt aber aus dem Schwarzwald.

Gab es einen großen Kulturschock, als Sie aus dem Schwarzwald in eine Industriestadt gezogen sind?

Eigentlich nicht. Ich habe damals meine Frau in Kehl kennengelernt, aber dann war