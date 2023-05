Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen ganzen Raum dunkelt Edgar Lissel ab und verwandelt ihn in eine Lochkamera. Oder er lässt lichtsensible Bakterien ihre Arbeit tun. Während Claus Stolz die Sonne ungehindert durch eine Linse aufs Papier strahlen lässt. Ihre künstlerischen Experimente in den Grenzgebieten der Fotografie zeigt die Mannheimer Galerie Port 25 in der Ausstellung „Lichtecht“.

Das Licht als Ursprung jedes fotografischen Bildes kommt bei beiden Künstlern unmittelbar zum Tragen. „Es geht um das Machen und Entstehen von Bildern mit Hilfe des Lichts“,