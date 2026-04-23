Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter- und einer Autofahrerin ist es am Mittwoch gegen 8.40 Uhr im Bereich der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen-Süd gekommen. Die E-Scooterfahrerin befuhr die Mundenheimer Straße aus Richtung Pfalzgrafenstraße in Fahrtrichtung Halbergstraße. Gleichzeitig näherte sich die Autofahrerin über die Hornstraße und beabsichtigte, nach links in die Mundenheimer Straße abzubiegen, berichtet die Polizei. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der E-Scooterfahrerin und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die E-Scooterfahrerin klagte anschließend über Schmerzen im rechten Fuß. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war jedoch laut Polizei nicht erforderlich.