Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pause lädt die BASF am Standort Ludwigshafen wieder junge, technikbegeisterte Menschen für ein Schülerevent ein: Am Donnerstag, 8. Oktober, können sie sich über die dualen Ingenieurstudiengänge in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau informieren und diese praxisnah kennenlernen.

Wie läuft der Bewerbungsprozess?

Der Aktionstag für technische Ingenieurstudiengänge findet von 9 bis 14.30 Uhr an Tor 11 (Ammoniakstraße) statt. BASF-Mitarbeiter und Studierende zeigen Interessenten dabei, was sich hinter den dualen Ingenieurstudiengängen verbirgt, was sie in der Praxis erwartet, und geben Infos rund um die Themen duales Studium, Ausbildungsmöglichkeiten und den Bewerbungsprozess bei der BASF.

Junge Menschen, die sich schon für einen der Ingenieursstudiengänge entschieden haben, können ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mitbringen und die nächsten Schritte im Bewerbungsprozess planen.

Bis 5. Oktober anmelden

Für die Teilnahme am Aktionstag ist eine Anmeldung (on.basf.com/aktionstag20) bis 5. Oktober notwendig. Außerdem werden alle Interessenten gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. Sollte die Veranstaltung kurzfristig virtuell anstatt vor Ort stattfinden, dann werde das Team der Ausbildung die angemeldeten Teilnehmer rechtzeitig persönlich und im Internet unter on.basf.com/aktionstag20 informieren.

Noch Fragen?