Ein 47-Jähriger hat am Mittwochvormittag damit gedroht, Menschen in der Zentrale der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen anzugreifen und damit einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt ausgelöst. Wie die Polizei weiter mitteilte, habe der Mann bei einem Telefonat mit einer Mitarbeiterin die Drohung ausgesprochen und angekündigt, in den nächsten Minuten vorbeikommen zu wollen. Die alarmierte Polizei löste eine Fahndung nach dem Wohnsitzlosen aus. Dabei konnte der Mann weder in der Nähe der Agentur noch an seinen bekannten Aufenthaltsorten oder sonst im Stadtgebiet angetroffen werden. Die bisherigen Ermittlungen hätten keine Hinweise darauf geliefert, dass der Mann seine Drohung tatsächlich auch umsetzen wollte, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.