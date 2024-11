Die Polizeidirektion Ludwigshafen kündigt für Dienstag, 5. November, zwischen 15 und 21 Uhr verstärkte Verkehrskontrollen in Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie im Rhein-Pfalz-Kreis an. Schwerpunktthema ist der Einfluss von Drogen oder Alkohol am Steuer. Wie wichtig solche Kontrollen seien, zeige die Statistik: Während die Anzahl an registrierten Fahrten unter Alkoholeinfluss im Direktionsbereich mit 236 (zuvor 273) im ersten Halbjahr 2024 um 13,6 Prozent gesunken sei, sei bei Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg von 146 auf 216 Fälle (plus 47,9 Prozent) festgestellt worden. Das Gebiet der Direktion Ludwigshafen erstreckt sich über 470 Quadratkilometer. Von fünf Inspektionen werden etwa 430.000 Personen betreut.