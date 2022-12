Einem 30-jährigen E-Scooter-Fahrer hat sein Verhalten laut Polizei eine Nacht in einer Zelle beschert. Kurz nach 22 Uhr sprachen Beamte der Bundespolizei am Wochenende gegen den Ludwigshafener am Bahnhof-Mitte einen Platzverweis aus. Da er sich nicht daran hielt, wurde er erneut kontrolliert. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Ein freiwilliger Urintest ergab zudem, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Betäubungsmittelkonsums eingeleitet. Da sich der 30-Jährige nicht an den Platzverweis hielt, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. Für den E-Scooter konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Der Roller wurde sichergestellt.

Drogen- und Alkoholkonsum im Verkehr wird die Polizei kommende Woche massiv kontrollieren.