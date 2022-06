Das Nachbarschaftsprojekt „SeNoMe plus“ der DRK-Altenhilfe Vorderpfalz organisiert am Mittwoch, 22. Juni, 10 bis 15 Uhr, in Oggersheim einen Aktionstag mit zahlreichen Akteuren am Weidenschlag. Mit dabei sind Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (12 bis 13 Uhr), die Ritter-Apotheke, die Arztpraxis Notwende, „SeNoMe plus, der DRK-Hausnotruf und die DRK-Sozialstation Vorderpfalz der DRK-Altenhilfe Vorderpfalz. Eine bessere Teilhabe für Senioren ist eines der Projektziele.